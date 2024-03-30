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Сергиенко Иван Климентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

22.06.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Сергиенко Климентий Петрович

Мать: Сергиенко Степанида

Бракосочетание
07.02.1918

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиенко Владимир Иванович

Мать ребёнка: Сергиенко Ульяна (Иулиания) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиенко Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Сергиенко Ульяна (Иулиания) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиенко Алексей Иванович

Мать ребёнка: Сергиенко Ульяна (Иулиания) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергиенко Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Сергиенко Ульяна (Иулиания) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергиенко Ульяна (Иулиания) Ивановна

Смерть
22.06.1938
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