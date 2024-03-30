Сергиенко Иван Климентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти22.06.1938
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Сергиенко Климентий Петрович
Мать: Сергиенко Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергиенко Владимир Иванович
Мать ребёнка: Сергиенко Ульяна (Иулиания) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергиенко Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Сергиенко Ульяна (Иулиания) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергиенко Алексей Иванович
Мать ребёнка: Сергиенко Ульяна (Иулиания) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергиенко Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Сергиенко Ульяна (Иулиания) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.06.1938