Сергиенко (Белолипцева) Ульяна (Иулиания) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергиенко (Белолипцева) Ульяна (Иулиания) Ивановна

Сергиенко (Белолипцева) Ульяна (Иулиания) Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

17.11.1962

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Белолипцев Иван Алексеевич

Мать: Белолипцева Мария Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиенко Владимир Иванович

Отец ребёнка: Сергиенко Иван Климентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиенко Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Сергиенко Иван Климентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиенко Алексей Иванович

Отец ребёнка: Сергиенко Иван Климентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергиенко Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Сергиенко Иван Климентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергиенко Иван Климентьевич

Смерть
17.11.1962
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close