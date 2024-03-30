Сергиенко (Белолипцева) Ульяна (Иулиания) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти17.11.1962
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергиенко Владимир Иванович
Отец ребёнка: Сергиенко Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергиенко Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Сергиенко Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергиенко Алексей Иванович
Отец ребёнка: Сергиенко Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергиенко Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Сергиенко Иван Климентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.11.1962