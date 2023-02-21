Попова Валентина Ерастовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Валентина Ерастовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1904

Отец: Попов Ераст

Мать: Попова Анна

Смерть
Неизвестно
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