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Попова Валентина Ерастовна
Попова Валентина Ерастовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.04.1904
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Попов Ераст
1874 г.р.
Мать
Попова Анна
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЗП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1904
Отец:
Попов Ераст
Мать:
Попова Анна
Смерть
Неизвестно
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