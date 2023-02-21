Попова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1878
Дата смерти25.09.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1897 ст.
Сын: Попов Александр Ерастович
Отец ребёнка: Попов Ераст
Рождение ребёнка
15.01.1900 ст.
Отец ребёнка: Попов Ераст
Рождение ребёнка
04.01.1902 ст.
Отец ребёнка: Попов Ераст
Рождение ребёнка
03.04.1904
Дочь: Попова Валентина Ерастовна
Отец ребёнка: Попов Ераст
Рождение ребёнка
1906
Сын: Попов Константин Ерастович
Отец ребёнка: Попов Ераст
Шилово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.04.1913
Дочь: Волкова Александра Ерастовна
Отец ребёнка: Попов Ераст
Рождение ребёнка
14.10.1915
Отец ребёнка: Попов Ераст
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Ераст
Смерть
25.09.1969
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Преображенское