Попова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1878

Дата смерти

25.09.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1897 ст.

Сын: Попов Александр Ерастович

Отец ребёнка: Попов Ераст

Рождение ребёнка
15.01.1900 ст.

Сын: Попов Павел Ерастович

Отец ребёнка: Попов Ераст

Рождение ребёнка
04.01.1902 ст.

Сын: Попов Михаил Ерастович

Отец ребёнка: Попов Ераст

Рождение ребёнка
03.04.1904

Дочь: Попова Валентина Ерастовна

Отец ребёнка: Попов Ераст

Рождение ребёнка
1906

Сын: Попов Константин Ерастович

Отец ребёнка: Попов Ераст

Шилово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.04.1913

Дочь: Волкова Александра Ерастовна

Отец ребёнка: Попов Ераст

Рождение ребёнка
14.10.1915

Сын: Попов Алексей Ерастович

Отец ребёнка: Попов Ераст

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Ераст

Смерть
25.09.1969
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Преображенское
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