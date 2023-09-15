Васильчиков Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения12.10.1832
Дата смерти23.05.1890
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1832
Отец: Васильчиков Алексей Васильевич
Мать: не указана
(30 сентября по ст. ст)
Бракосочетание
1858
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Васильчикова Мария Александровна
Мать ребёнка: Васильчикова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
16.06.1860
Дочь: Милорадович Александра Александровна
Мать ребёнка: Васильчикова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Васильчиков Алексей Александрович
Мать ребёнка: Васильчикова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Васильчиков Павел Александрович
Мать ребёнка: Васильчикова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Васильчиков Пётр Александрович
Мать ребёнка: Васильчикова Ольга Васильевна
Работа или профессия
1879
Место работы: Эрмитаж Должность: директор Гражданский чин: действительный тайный советник, гофмейстер Высочайшего двора.
Место жительства
1888
Коралово, Звенигородский уезд, Московская губерния, Российская империя
Вышел в отставку с должности директора Эрмитажа по состоянию здоровья, переехал из Петербурга в своё имение Коралово.
Работа или профессия
Неизвестно
директор Эрмитажа
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.05.1890
Коралово, Звенигородский уезд, Московская губерния, Российская империя
(11 мая по старому стилю)