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Васильчиков Александр Алексеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.10.1832

Дата смерти

23.05.1890

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1832

Отец: Васильчиков Алексей Васильевич

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
(30 сентября по ст. ст)
Бракосочетание
1858

Жена: Васильчикова Ольга Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Васильчикова Мария Александровна

Мать ребёнка: Васильчикова Ольга Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.06.1860

Дочь: Милорадович Александра Александровна

Мать ребёнка: Васильчикова Ольга Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1862

Сын: Васильчиков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Васильчикова Ольга Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1865

Сын: Васильчиков Павел Александрович

Мать ребёнка: Васильчикова Ольга Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1867

Сын: Васильчиков Пётр Александрович

Мать ребёнка: Васильчикова Ольга Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
1879
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Эрмитаж Должность: директор Гражданский чин: действительный тайный советник, гофмейстер Высочайшего двора.
Место жительства
1888
Коралово, Звенигородский уезд, Московская губерния, Российская империя
Вышел в отставку с должности директора Эрмитажа по состоянию здоровья, переехал из Петербурга в своё имение Коралово.
Работа или профессия
Неизвестно
директор Эрмитажа
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
23.05.1890
Коралово, Звенигородский уезд, Московская губерния, Российская империя
(11 мая по старому стилю)
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