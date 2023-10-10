Васильчиков Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти1900
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Образование
Около 1879
Образовательное учреждение: Петербургский государственный университет
Работа или профессия
Около 1885
Место работы: Министерство внутренних дел
Место жительства
1889
Перебирается на жительство из Петербурга в Саратовскую губернию. Владел землями в Петровском и Сердобском уездах Саратовской губернии.
Работа или профессия
1890
Место работы: Губернское правление Должность: губернский секретарь
Работа или профессия
1891
Земский начальник I участка Петровского уезда.
Работа или профессия
С ?.12.1896 по ?.01.1899
Хранитель музея Саратовской учёной архивной комиссии (СУАК). Опубликовал в "Трудах СУАК" материалы к истории V века, занимался археологическими раскопками в Петровском уезде.
Работа или профессия
?.10.1899
Действительный член СУАК
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1900