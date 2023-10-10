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Васильчиков Алексей Александрович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1862

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Васильчиков Александр Алексеевич

Мать: Васильчикова Ольга Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
Около 1879
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Петербургский государственный университет
Работа или профессия
Около 1885
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Министерство внутренних дел
Место жительства
1889
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Перебирается на жительство из Петербурга в Саратовскую губернию. Владел землями в Петровском и Сердобском уездах Саратовской губернии.
Работа или профессия
1890
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место работы: Губернское правление Должность: губернский секретарь
Работа или профессия
1891
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Земский начальник I участка Петровского уезда.
Работа или профессия
С ?.12.1896 по ?.01.1899
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Хранитель музея Саратовской учёной архивной комиссии (СУАК). Опубликовал в "Трудах СУАК" материалы к истории V века, занимался археологическими раскопками в Петровском уезде.
Работа или профессия
?.10.1899
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Действительный член СУАК
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
1900
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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