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Выродов Николай

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Место рождения

Банщиково, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1928

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Выродов Константин

Мать: Выродова Нина

Банщиково, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1956

Сын: Выродов Николай

Мать ребёнка: Выродова Тамара

Банщиково, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1961

Сын: Выродов Владимир

Мать ребёнка: Выродова Тамара

Банщиково, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1965

Сын: Выродов Сергей

Мать ребёнка: Выродова Тамара

Банщиково, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выродова Тамара

Смерть
2011
Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Причина смерти: Несчастный случай