Выродов Николай
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Выродов Константин
Мать: Выродова Нина
Рождение ребёнка
1956
Сын: Выродов Николай
Мать ребёнка: Выродова Тамара
Рождение ребёнка
1961
Сын: Выродов Владимир
Мать ребёнка: Выродова Тамара
Рождение ребёнка
1965
Сын: Выродов Сергей
Мать ребёнка: Выродова Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Выродова Тамара
Смерть
2011
Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Причина смерти: Несчастный случай