Выродова (Зарубина) Тамара
Место рожденияРоссия
Дата рождения1934
Дата смерти2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1956
Сын: Выродов Николай
Отец ребёнка: Выродов Николай
Рождение ребёнка
1961
Сын: Выродов Владимир
Отец ребёнка: Выродов Николай
Рождение ребёнка
1965
Сын: Выродов Сергей
Отец ребёнка: Выродов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Выродов Николай
Смерть
2017
Причина смерти: Естественная смерть/старость