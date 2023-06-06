Выродова (Зарубина) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выродова (Зарубина) Тамара

Место рождения

Россия

Дата рождения

1934

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1956

Сын: Выродов Николай

Отец ребёнка: Выродов Николай

Банщиково, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1961

Сын: Выродов Владимир

Отец ребёнка: Выродов Николай

Банщиково, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1965

Сын: Выродов Сергей

Отец ребёнка: Выродов Николай

Банщиково, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выродов Николай

Смерть
2017
Причина смерти: Естественная смерть/старость