Выродов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выродов Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Выродов Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Выродов Александр

Мать ребёнка: Выродова Нина

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Бубнова Ксения

Мать ребёнка: Выродова Нина

Россия
Рождение ребёнка
1928

Сын: Выродов Николай

Мать ребёнка: Выродова Нина

Банщиково, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.10.1930

Сын: Выродов Иннокентий

Мать ребёнка: Выродова Нина

Банщиково, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Терентьева Агафья

Мать ребёнка: Выродова Нина

Рождение ребёнка
09.05.1938

Дочь: Банщикова Полина

Мать ребёнка: Выродова Нина

Смерть
1940
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Банщиково, Киренский муниципальный район, Иркутская область