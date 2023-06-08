Выродов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Выродов Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Выродов Александр
Мать ребёнка: Выродова Нина
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Бубнова Ксения
Мать ребёнка: Выродова Нина
Россия
Рождение ребёнка
1928
Сын: Выродов Николай
Мать ребёнка: Выродова Нина
Рождение ребёнка
10.10.1930
Сын: Выродов Иннокентий
Мать ребёнка: Выродова Нина
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Терентьева Агафья
Мать ребёнка: Выродова Нина
Рождение ребёнка
09.05.1938
Дочь: Банщикова Полина
Мать ребёнка: Выродова Нина
Смерть
1940
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно