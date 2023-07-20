Безъязыкова (Жуковская) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безъязыкова (Жуковская) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1916

Дата смерти

04.06.1986

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1916

Отец: Жуковский Иван Иванович( Янович)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1937

Дочь: Сивова Нина Матвеевна

Отец ребёнка: Безъязыков Матвей Степанович

Рождение ребёнка
24.04.1941

Дочь: Колотилова Галина Матвеевна

Отец ребёнка: Безъязыков Матвей Степанович

Рождение ребёнка
01.08.1944

Дочь: Тухватулина Антонина Матвеевна

Отец ребёнка: Безъязыков Матвей Степанович

Рождение ребёнка
13.01.1948

Дочь: Михайлова Тамара Матвеевна

Отец ребёнка: Безъязыков Матвей Степанович

Рождение ребёнка
01.09.1952

Дочь: Еремеева Валентина Матвеевна

Отец ребёнка: Безъязыков Матвей Степанович

Рождение ребёнка
13.02.1954

Дочь: Дыба Светлана Матвеевна

Отец ребёнка: Безъязыков Матвей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безъязыков Матвей Степанович

Смерть
04.06.1986
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