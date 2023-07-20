Безъязыкова (Жуковская) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1916
Дата смерти04.06.1986
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1916
Отец: Жуковский Иван Иванович( Янович)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1937
Дочь: Сивова Нина Матвеевна
Отец ребёнка: Безъязыков Матвей Степанович
Рождение ребёнка
24.04.1941
Дочь: Колотилова Галина Матвеевна
Отец ребёнка: Безъязыков Матвей Степанович
Рождение ребёнка
01.08.1944
Дочь: Тухватулина Антонина Матвеевна
Отец ребёнка: Безъязыков Матвей Степанович
Рождение ребёнка
13.01.1948
Дочь: Михайлова Тамара Матвеевна
Отец ребёнка: Безъязыков Матвей Степанович
Рождение ребёнка
01.09.1952
Дочь: Еремеева Валентина Матвеевна
Отец ребёнка: Безъязыков Матвей Степанович
Рождение ребёнка
13.02.1954
Дочь: Дыба Светлана Матвеевна
Отец ребёнка: Безъязыков Матвей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.1986