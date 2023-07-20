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Жуковский Иван (Ян) Иванович( Янович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Жуковская Федора Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1916

Дочь: Безъязыкова Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жуковская Анна (младшая) Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жуковская Дарья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуковский Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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