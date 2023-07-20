Жуковский Иван (Ян) Иванович( Янович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Жуковская Федора Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1916
Дочь: Безъязыкова Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жуковская Анна (младшая) Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жуковская Дарья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуковский Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно