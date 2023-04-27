Марченко (Магдик) Матрена Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко (Магдик) Матрена Емельянова

Место рождения

Черниговская губерния Козелецкий уезд Ярославской волости село Ярославка

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговская губерния Козелецкий уезд Ярославской волости село Ярославка
Рождение ребёнка
28.12.1890

Сын: Марченко Стефан Пантелеймонович

Отец ребёнка: Марченко Пантелеимон Алексеев

Черниговская губерния Козелецкий уезд Ярославской волости село Ярославка
Рождение ребёнка
24.07.1893

Сын: Марченко Иван Пантелеймон

Отец ребёнка: Марченко Пантелеимон Алексеев

Черниговская губерния Козелецкий уезд Ярославской волости село Ярославка
Рождение ребёнка
23.02.1896

Дочь: Марина Пантелеимонова

Отец ребёнка: Марченко Пантелеимон Алексеев

Черниговская губерния Козелецкий уезд Ярославской волости село Ярославка
Рождение ребёнка
14.08.1898

Сын: Марченко Диомид Пантелимонов

Отец ребёнка: Марченко Пантелеимон Алексеев

Черниговская губерния Козелецкий уезд Ярославской волости село Ярославка
Рождение ребёнка
19.07.1901

Дочь: Макрина Пантелеимонова

Отец ребёнка: Марченко Пантелеимон Алексеев

Черниговская губерния Козелецкий уезд Ярославской волости село Ярославка
Рождение ребёнка
06.09.1904

Дочь: Елисавета Пантелеимонова

Отец ребёнка: Марченко Пантелеимон Алексеев

Черниговская губерния Козелецкий уезд Ярославской волости село Ярославка
Рождение ребёнка
22.07.1906

Сын: Марченко Трофим Пантелеймонов

Отец ребёнка: Марченко Пантелеимон Алексеев

Рождение ребёнка
13.09.1909

Сын: Марченко Корнилий Пантелеимонов

Отец ребёнка: Марченко Пантелеимон Алексеев

Черниговская губерния Козелецкий уезд Ярославской волости село Ярославка
Смерть
Неизвестно