Марченко (Магдик) Матрена Емельянова
Место рожденияЧерниговская губерния Козелецкий уезд Ярославской волости село Ярославка
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Черниговская губерния Козелецкий уезд Ярославской волости село Ярославка
Рождение ребёнка
28.12.1890
Сын: Марченко Стефан Пантелеймонович
Отец ребёнка: Марченко Пантелеимон Алексеев
Черниговская губерния Козелецкий уезд Ярославской волости село Ярославка
Рождение ребёнка
24.07.1893
Сын: Марченко Иван Пантелеймон
Отец ребёнка: Марченко Пантелеимон Алексеев
Черниговская губерния Козелецкий уезд Ярославской волости село Ярославка
Рождение ребёнка
23.02.1896
Дочь: Марина Пантелеимонова
Отец ребёнка: Марченко Пантелеимон Алексеев
Черниговская губерния Козелецкий уезд Ярославской волости село Ярославка
Рождение ребёнка
14.08.1898
Сын: Марченко Диомид Пантелимонов
Отец ребёнка: Марченко Пантелеимон Алексеев
Черниговская губерния Козелецкий уезд Ярославской волости село Ярославка
Рождение ребёнка
19.07.1901
Дочь: Макрина Пантелеимонова
Отец ребёнка: Марченко Пантелеимон Алексеев
Черниговская губерния Козелецкий уезд Ярославской волости село Ярославка
Рождение ребёнка
06.09.1904
Дочь: Елисавета Пантелеимонова
Отец ребёнка: Марченко Пантелеимон Алексеев
Черниговская губерния Козелецкий уезд Ярославской волости село Ярославка
Рождение ребёнка
22.07.1906
Сын: Марченко Трофим Пантелеймонов
Отец ребёнка: Марченко Пантелеимон Алексеев
Рождение ребёнка
13.09.1909
Сын: Марченко Корнилий Пантелеимонов
Отец ребёнка: Марченко Пантелеимон Алексеев
Черниговская губерния Козелецкий уезд Ярославской волости село Ярославка
Смерть
Неизвестно