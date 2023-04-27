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Марченко Пантелеимон Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1890

Сын: Марченко Стефан Пантелеймонович

Мать ребёнка: Марченко Матрена Емельянова

Черниговская губерния Козелецкий уезд Ярославской волости село Ярославка
Рождение ребёнка
24.07.1893

Сын: Марченко Иван Пантелеймон

Мать ребёнка: Марченко Матрена Емельянова

Черниговская губерния Козелецкий уезд Ярославской волости село Ярославка
Рождение ребёнка
23.02.1896

Дочь: Марина Пантелеимонова

Мать ребёнка: Марченко Матрена Емельянова

Черниговская губерния Козелецкий уезд Ярославской волости село Ярославка
Рождение ребёнка
14.08.1898

Сын: Марченко Диомид Пантелимонов

Мать ребёнка: Марченко Матрена Емельянова

Черниговская губерния Козелецкий уезд Ярославской волости село Ярославка
Рождение ребёнка
19.07.1901

Дочь: Макрина Пантелеимонова

Мать ребёнка: Марченко Матрена Емельянова

Черниговская губерния Козелецкий уезд Ярославской волости село Ярославка
Рождение ребёнка
06.09.1904

Дочь: Елисавета Пантелеимонова

Мать ребёнка: Марченко Матрена Емельянова

Черниговская губерния Козелецкий уезд Ярославской волости село Ярославка
Рождение ребёнка
22.07.1906

Сын: Марченко Трофим Пантелеймонов

Мать ребёнка: Марченко Матрена Емельянова

Рождение ребёнка
13.09.1909

Сын: Марченко Корнилий Пантелеимонов

Мать ребёнка: Марченко Матрена Емельянова

Черниговская губерния Козелецкий уезд Ярославской волости село Ярославка
Смерть
Неизвестно