Мудренко Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Мудренко Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Мудренко Яков Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Мудренко Яков Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мудренко Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Мудренко Яков Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мудренко Яков Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мудренко Леонид Яковлевич
Отец ребёнка: Мудренко Яков Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мудренко Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Мудренко Яков Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мудренко Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Мудренко Яков Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно