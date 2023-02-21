Мудренко Яков Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мудренко Ефрем
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Мудренко Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Мудренко Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Мудренко Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мудренко Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Мудренко Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мудренко Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мудренко Леонид Яковлевич
Мать ребёнка: Мудренко Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мудренко Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Мудренко Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мудренко Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Мудренко Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мудренко Екатерина
Смерть
Неизвестно