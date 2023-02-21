Мудренко Яков Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мудренко Яков Ефремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мудренко Ефрем

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Мудренко Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Мудренко Екатерина

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Мудренко Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мудренко Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Мудренко Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мудренко Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мудренко Леонид Яковлевич

Мать ребёнка: Мудренко Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мудренко Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Мудренко Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мудренко Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Мудренко Екатерина

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мудренко Екатерина

Смерть
Неизвестно
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