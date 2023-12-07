Зуева Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1855
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1888
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Зуев Яков Александрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Зуев Яков Александрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1899
Дочь: Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Зуев Яков Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1915