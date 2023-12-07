Зуева Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1855

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1855 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1888

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Зуев Яков Александрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Зуев Яков Александрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1899

Дочь: Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Зуев Яков Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Яков Александрович

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1915
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