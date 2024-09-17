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Зуев Александр Яковлевич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.10.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1855 г.р.

Мать

Вычислено 1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1880

Отец: Зуев Яков Александрович

Мать: Зуева (Веричева) Анна Васильевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 38
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
25.10.1880
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 38
Смерть
Неизвестно

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