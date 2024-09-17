(Зуева) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Зуева) Александра Яковлевна

(Зуева) Александра Яковлевна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.11.1888

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1855 г.р.

Мать

Вычислено 1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1888

Отец: Зуев Яков Александрович

Мать: Зуева (Веричева) Анна Васильевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 164 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1888 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
13.11.1888
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1888 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.277-316об. | 38
Смерть
После 1915

Мы используем куки для улучшения работы сайта.