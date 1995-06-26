Трофимов (Трофимова (Целикова)) Екатерина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов (Трофимова (Целикова)) Екатерина Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1937

Дата смерти

26.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1937

Отец: Целиков Герасим Акимович

Мать: Целиков Татьяна Андриановна

Рождение ребёнка
21.07.1963

Сын: Трофимов Олег Юрьевич

Отец ребёнка: Трофимов Юрий Сергеевич

Рождение ребёнка
04.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трофимов Юрий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Юрий Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
26.06.1995