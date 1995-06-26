Трофимов (Трофимова (Целикова)) Екатерина Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1937
Дата смерти26.06.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1937
Рождение ребёнка
21.07.1963
Отец ребёнка: Трофимов Юрий Сергеевич
Рождение ребёнка
04.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трофимов Юрий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
26.06.1995