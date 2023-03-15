Целиков (Целикова (Зорикова)) Татьяна Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целиков (Целикова (Зорикова)) Татьяна Андриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1937

Дочь: Трофимов Екатерина Герасимовна

Отец ребёнка: Целиков Герасим Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Целиков Сергей Герасимович

Отец ребёнка: Целиков Герасим Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Целиков Герасим Акимович

Смерть
Неизвестно
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