Целиков (Целикова (Зорикова)) Татьяна Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1937
Дочь: Трофимов Екатерина Герасимовна
Отец ребёнка: Целиков Герасим Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Целиков Сергей Герасимович
Отец ребёнка: Целиков Герасим Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно