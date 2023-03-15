Трофимов Юрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Юрий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1939

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1963

Сын: Трофимов Олег Юрьевич

Мать ребёнка: Трофимов Екатерина Герасимовна

Рождение ребёнка
04.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трофимов Екатерина Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимов Екатерина Герасимовна

Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
1987
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