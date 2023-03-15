Трофимов Юрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1939
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1963
Мать ребёнка: Трофимов Екатерина Герасимовна
Рождение ребёнка
04.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трофимов Екатерина Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
1987