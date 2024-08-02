Яковлева Оксана Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Оксана Дмитриевна

Место рождения

Рыбрека, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1900

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

СЧ
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Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Яковлев Дмитрий

Мать: не указана

Рыбрека, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Иммиграция
1946
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1950

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1982
Москва, город федерального значения Москва

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