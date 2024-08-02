Яковлева Оксана Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Яковлев Дмитрий
Мать: не указана
Иммиграция
1946
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1950
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1982
Москва, город федерального значения Москва