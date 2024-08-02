Яковлев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Дмитрий

Место рождения

Рыбрека, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1858

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбрека, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
1898

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Яковлева Оксана Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рыбрека, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1901

Сын: Яковлев Михаил

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рыбрека, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
1902

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