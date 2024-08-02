Яковлев Дмитрий
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1898
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Яковлева Оксана Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Яковлев Михаил
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1902