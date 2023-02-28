Алексеева Наталья Леонтьева
Место рождения
Дата рождения26.08.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1890
Рождение ребёнка
08.02.1912
Сын: Алексеев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Алексеев Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
01.11.1913
Дочь: Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Алексеев Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
12.09.1925
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Алексеев Михаил Матвеевич
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно