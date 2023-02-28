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Алексеева Наталья Леонтьева

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.08.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1890

Отец: Леонтьев Аверкий Леонтьевич

Мать: Леонтьева Наталья Кунтелева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.02.1912

Сын: Алексеев Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Алексеев Михаил Матвеевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1913

Дочь: Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Алексеев Михаил Матвеевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.09.1925

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Алексеев Михаил Матвеевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Михаил Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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