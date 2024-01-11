Колягина (Чушина) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колягина (Чушина) Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чушин Петр

Мать: Чушина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
04.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колягин Александр Егорович

Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Телятникова Галина Александровна

Отец ребёнка: Колягин Александр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колягин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Колягин Александр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колягин Александр Александрович

Отец ребёнка: Колягин Александр Егорович

Смерть
2001
Отрадный, Отрадный, Самарская область
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