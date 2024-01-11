Колягина (Чушина) Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чушин Петр
Мать: Чушина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
04.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колягин Александр Егорович
Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Телятникова Галина Александровна
Отец ребёнка: Колягин Александр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колягин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Колягин Александр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колягин Александр Александрович
Отец ребёнка: Колягин Александр Егорович
Смерть
2001
Отрадный, Отрадный, Самарская область