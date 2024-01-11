Колягин Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колягин Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колягин Александр Егорович

Мать: Колягина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
19.08.?

Сын: Колягин Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Колягина Ольга

Отрадный, Отрадный, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колягин Василий Владимирович

Мать ребёнка: Колягина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колягина Ольга

Смерть
Неизвестно
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