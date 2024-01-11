Колягин Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.?
Сын: Колягин Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Колягина Ольга
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колягин Василий Владимирович
Мать ребёнка: Колягина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колягина Ольга
Смерть
Неизвестно