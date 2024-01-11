Колягин Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колягин Александр Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1923

Дата смерти

10.06.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1923

Отец: Колягин Егор Иванович

Мать: Колягина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
04.05.1959

Дочь: Ефимова Нина Александровна

Мать ребёнка: Колягина Наталья Петровна

Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.03.?

Сын: Колягин Александр Александрович

Мать ребёнка: Колягина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
09.12.?

Дочь: Телятникова Галина Александровна

Мать ребёнка: Колягина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колягин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Колягина Наталья Петровна

Смерть
10.06.1979
Отрадный, Отрадный, Самарская область
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