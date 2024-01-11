Колягин Александр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1923
Дата смерти10.06.1979
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1923
Отец: Колягин Егор Иванович
Рождение ребёнка
04.05.1959
Дочь: Ефимова Нина Александровна
Мать ребёнка: Колягина Наталья Петровна
Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.03.?
Сын: Колягин Александр Александрович
Мать ребёнка: Колягина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
09.12.?
Дочь: Телятникова Галина Александровна
Мать ребёнка: Колягина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колягин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Колягина Наталья Петровна
Смерть
10.06.1979
Отрадный, Отрадный, Самарская область