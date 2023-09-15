Чернов Иван Илларионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Бракосочетание
06.02.1889 ст.
Жена: Чернова Евдокия Минаевна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.09.1890 ст.
Дочь: Чернова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Чернова Евдокия Минаевна
Рождение ребёнка
14.08.1894 ст.
Мать ребёнка: Чернова Евдокия Минаевна
Рождение ребёнка
07.12.1900 ст.
Дочь: Чернова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Чернова Евдокия Минаевна
Смерть
Неизвестно