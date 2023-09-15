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Чернов Иван Илларионович

Место рождения

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Чернов Илларион Иванович

Мать: Чернова Федосья Игнатьевна

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
06.02.1889 ст.

Жена: Чернова Евдокия Минаевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.09.1890 ст.

Дочь: Чернова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Чернова Евдокия Минаевна

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1894 ст.

Сын: Чернов Захар Иванович

Мать ребёнка: Чернова Евдокия Минаевна

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.12.1900 ст.

Дочь: Чернова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Чернова Евдокия Минаевна

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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