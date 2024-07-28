Чернова (Федоренко) Федосья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Федоренко) Федосья Игнатьевна

Место рождения

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

20.06.1878 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Илларион Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захаренко (Чернова) Мария Илларионовна

Отец ребёнка: Чернов Илларион Иванович

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Чернов Иван Илларионович

Отец ребёнка: Чернов Илларион Иванович

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Пахоменко (Чернова) Пелагея Илларионовна

Отец ребёнка: Чернов Илларион Иванович

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1872 ст.

Сын: Чернов Кузьма Илларионович

Отец ребёнка: Чернов Илларион Иванович

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1875 ст.

Сын: Чернов Дмитрий Илларионович

Отец ребёнка: Чернов Илларион Иванович

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
20.06.1878 ст.
Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

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