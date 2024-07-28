Чернова (Федоренко) Федосья Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти20.06.1878 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захаренко (Чернова) Мария Илларионовна
Отец ребёнка: Чернов Илларион Иванович
Рождение ребёнка
Около 1862
Отец ребёнка: Чернов Илларион Иванович
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Пахоменко (Чернова) Пелагея Илларионовна
Отец ребёнка: Чернов Илларион Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1872 ст.
Сын: Чернов Кузьма Илларионович
Отец ребёнка: Чернов Илларион Иванович
Рождение ребёнка
21.09.1875 ст.
Сын: Чернов Дмитрий Илларионович
Отец ребёнка: Чернов Илларион Иванович
Смерть
20.06.1878 ст.