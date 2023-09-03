Чернова (Зуева) Евдокия Минаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернова (Зуева) Евдокия Минаевна

Чернова (Зуева) Евдокия Минаевна

Место рождения

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Зуев Минай Семёнович

Мать: Зуева Прасковья Захаровна

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
06.02.1889 ст.

Муж: Чернов Иван Илларионович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.09.1890 ст.

Дочь: Чернова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Чернов Иван Илларионович

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1894 ст.

Сын: Чернов Захар Иванович

Отец ребёнка: Чернов Иван Илларионович

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.12.1900 ст.

Дочь: Чернова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Чернов Иван Илларионович

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.