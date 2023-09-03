Чернова (Зуева) Евдокия Минаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Зуев Минай Семёнович
Бракосочетание
06.02.1889 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.09.1890 ст.
Дочь: Чернова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Чернов Иван Илларионович
Рождение ребёнка
14.08.1894 ст.
Отец ребёнка: Чернов Иван Илларионович
Рождение ребёнка
07.12.1900 ст.
Дочь: Чернова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Чернов Иван Илларионович
Смерть
Неизвестно