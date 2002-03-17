Гаврилова (Зотеева) Марфа Афиногентовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Зотеева) Марфа Афиногентовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1907

Дата смерти

17.03.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1930

Дочь: Осипова Евдокия Владимировна

Отец ребёнка: Гаврилов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
06.05.1933

Сын: Гаврилов Осип Владимирович

Отец ребёнка: Гаврилов Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Владимир Михайлович

Смерть
17.03.2002
Урганча, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)