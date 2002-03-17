Гаврилова (Зотеева) Марфа Афиногентовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1907
Дата смерти17.03.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1930
Дочь: Осипова Евдокия Владимировна
Отец ребёнка: Гаврилов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
06.05.1933
Сын: Гаврилов Осип Владимирович
Отец ребёнка: Гаврилов Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.2002
Урганча, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)