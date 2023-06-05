Гаврилов Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврилов Владимир Михайлович

Гаврилов Владимир Михайлович

Место рождения

д.Урганча, Ямашинский район, Татарская АССР

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Урганча, Ямашинский район, Татарская АССР
Рождение ребёнка
22.11.1930

Дочь: Осипова Евдокия Владимировна

Мать ребёнка: Гаврилова Марфа Афиногентовна

Рождение ребёнка
06.05.1933

Сын: Гаврилов Осип Владимирович

Мать ребёнка: Гаврилова Марфа Афиногентовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Марфа Афиногентовна

Смерть
Неизвестно
Был призван 25.08.1941 года для участия во Второй мировой войне. Пропал без вести в январе 1942 года.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close