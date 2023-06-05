Гаврилов Владимир Михайлович
Место рожденияд.Урганча, Ямашинский район, Татарская АССР
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.11.1930
Дочь: Осипова Евдокия Владимировна
Мать ребёнка: Гаврилова Марфа Афиногентовна
Рождение ребёнка
06.05.1933
Сын: Гаврилов Осип Владимирович
Мать ребёнка: Гаврилова Марфа Афиногентовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Был призван 25.08.1941 года для участия во Второй мировой войне. Пропал без вести в январе 1942 года.