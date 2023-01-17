село Урганча, село Урганча, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Урганча

Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чистопольский уезд
3199Урганча, с. каз.при рч. Урганче.6020115340346Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чистопольский уезд, Ерыклинская волость
1481. Урганча (Никольское), село бывшее государственное, при речке Урганчинке, дворов 128, жителей 739, церковь православная, школа

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чистопольский уезд, Ерыклинская волость
с. Урганча, Ерыклинскойрусские1180
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Новошешминский район
188996Урганчасело55°14'51°29'N-39-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Новошешминский муниципальный район, Зиреклинское сельское поселение
92645419106с Урганчасело
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