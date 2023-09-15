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Шаповалов Дмитрий Маркович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

21.09.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1875

Отец: Шаповалов Марк Моисеевич

Мать: Шаповалова Агафия Петрова

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Фекла Дмитриевна

Мать ребёнка: Шаповалова Мария Игнатовна

Рождение ребёнка
11.06.1907

Дочь: Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Шаповалова Мария Игнатовна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Евфросиния Дмитриевна

Мать ребёнка: Шаповалова Мария Игнатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Мария Игнатовна

Смерть
Неизвестно
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