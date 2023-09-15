Шаповалов Дмитрий Маркович
Место рождения
Дата рождения21.09.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1875
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Фекла Дмитриевна
Мать ребёнка: Шаповалова Мария Игнатовна
Рождение ребёнка
11.06.1907
Дочь: Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Шаповалова Мария Игнатовна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Евфросиния Дмитриевна
Мать ребёнка: Шаповалова Мария Игнатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно