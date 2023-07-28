Шаповалова Агафия Петрова
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1875
Сын: Шаповалов Дмитрий Маркович
Отец ребёнка: Шаповалов Марк Моисеевич
Рождение ребёнка
26.09.1875
Дочь: Евфросиния Марковна
Отец ребёнка: Шаповалов Марк Моисеевич
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Шаповалов Марк Моисеевич
Рождение ребёнка
09.11.1879
Дочь: Анна Маркова
Отец ребёнка: Шаповалов Марк Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно