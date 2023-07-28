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Шаповалова Агафия Петрова

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1875

Сын: Шаповалов Дмитрий Маркович

Отец ребёнка: Шаповалов Марк Моисеевич

Рождение ребёнка
26.09.1875

Дочь: Евфросиния Марковна

Отец ребёнка: Шаповалов Марк Моисеевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Шаповалов Яков Маркович

Отец ребёнка: Шаповалов Марк Моисеевич

Рождение ребёнка
09.11.1879

Дочь: Анна Маркова

Отец ребёнка: Шаповалов Марк Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Марк Моисеевич

Смерть
Неизвестно