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Шаповалова Мария Игнатовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Дмитрий Маркович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Шаповалов) Фекла Дмитриевна

Отец ребёнка: Шаповалов Дмитрий Маркович

Рождение ребёнка
11.06.1907

Дочь: (Шаповалова) Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Шаповалов Дмитрий Маркович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Шаповалов) Евфросиния Дмитриевна

Отец ребёнка: Шаповалов Дмитрий Маркович

Смерть
Неизвестно

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