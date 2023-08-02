Шаповалова Мария Игнатовна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Шаповалов) Фекла Дмитриевна
Отец ребёнка: Шаповалов Дмитрий Маркович
Рождение ребёнка
11.06.1907
Дочь: (Шаповалова) Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Шаповалов Дмитрий Маркович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Шаповалов) Евфросиния Дмитриевна
Отец ребёнка: Шаповалов Дмитрий Маркович
Смерть
Неизвестно