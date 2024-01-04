Ивойев Иван Евграфов
Место рождения
Дата рождения23.09.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1878
Отец: Евграф Ивойлович
Мать: Соломония Тимофеева
Рождение ребёнка
19.09.1901
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Мария Николаевна
Рождение ребёнка
18.11.1904
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно