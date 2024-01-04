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Ивойев Иван Евграфов

Место рождения

Повалихино, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

23.09.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1878

Отец: Евграф Ивойлович

Мать: Соломония Тимофеева

Повалихино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.09.1901

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Мария Николаевна

Рождение ребёнка
18.11.1904

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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