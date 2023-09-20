Авруцкая Соня Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Мария Шмулевна
Отец ребёнка: Авруцкий Шмуль (Самуил) Лейбович (Львович)
Рождение ребёнка
12.02.1924
Отец ребёнка: Авруцкий Шмуль (Самуил) Лейбович (Львович)
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Авруцкий Шмуль (Самуил) Лейбович (Львович)
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Раиса Шмулевна
Отец ребёнка: Авруцкий Шмуль (Самуил) Лейбович (Львович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно