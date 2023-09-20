Авруцкая Соня Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авруцкая Соня Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Мария Шмулевна

Отец ребёнка: Авруцкий Шмуль (Самуил) Лейбович (Львович)

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
12.02.1924

Сын: Авруцкий Абрам Шмулевич

Отец ребёнка: Авруцкий Шмуль (Самуил) Лейбович (Львович)

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Авруцкий Иосиф Шмулевич

Отец ребёнка: Авруцкий Шмуль (Самуил) Лейбович (Львович)

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Раиса Шмулевна

Отец ребёнка: Авруцкий Шмуль (Самуил) Лейбович (Львович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авруцкий Шмуль (Самуил) Лейбович (Львович)

Смерть
Неизвестно
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