Саранча Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаранча Иван

Саранча Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкина Екатерина Михайловна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.12.1940

Сын: Саранча Александр Иванович

Мать ребёнка: Шишкина Екатерина Михайловна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
До 1949

Жена: Шишкина Екатерина Михайловна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close