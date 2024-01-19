Шишкина (Лукьяненко) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина (Лукьяненко) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

05.03.1912

Дата смерти

10.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1912

Отец: Лукьяненко Михаил Матвеевич

Мать: Лукьяненко Анна Даниловна / Никифоровна /

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Работа или профессия
С 1930 по 1945
Вимовец, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Колхозника
Рождение ребёнка
09.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саранча Иван

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.12.1940

Сын: Саранча Александр Иванович

Отец ребёнка: Саранча Иван

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Работа или профессия
С 1945 по 1952
СССР Краснодарский кр.,Северский р-н Октябрьский р-н Табакосовхоз
Колхозница
Бракосочетание
До 1949

Муж: Саранча Иван

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
После 1952

Муж: Шишкин Дмитрий Александрович

СССР Краснодарский кр.,Северский р-н п.Октябрьский .Табаксовхоз
Работа или профессия
С 1952 по 1962
Мирный, Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Колхозница | 4;-ое отд. с/за " Мичурина "
Смерть
10.01.1992
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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