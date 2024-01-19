Шишкина (Лукьяненко) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения05.03.1912
Дата смерти10.01.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1912
Работа или профессия
С 1930 по 1945
Вимовец, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Колхозника
Рождение ребёнка
09.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саранча Иван
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.12.1940
Сын: Саранча Александр Иванович
Отец ребёнка: Саранча Иван
Работа или профессия
С 1945 по 1952
СССР Краснодарский кр.,Северский р-н Октябрьский р-н Табакосовхоз
Колхозница
Бракосочетание
До 1949
Муж: Саранча Иван
Бракосочетание
После 1952
СССР Краснодарский кр.,Северский р-н п.Октябрьский .Табаксовхоз
Работа или профессия
С 1952 по 1962
Мирный, Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Колхозница | 4;-ое отд. с/за " Мичурина "
Смерть
10.01.1992
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно