Куранов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1883
Отец: Куранов Иван Михайлович
Мать: Куранова Дарья Ивановна
В семейном списке 1892 года 8 лет В семейном списке 1895 года 11 лет
Бракосочетание
06.02.1911 ст.
Жених: казак Михаил Иванович Куранов - 26 лет Невеста: казачка Евдокия Николаевна Еримовская - 17 лет и 11 месяцев Поручители: мещане Иван Андреевич Афанасьев, Иван Степанович Мокеев, Василий Степано... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1912 ст.
Дочь: Куранова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Куранова Евдокия Николаевна
Восприемники: Пантелеймон Алексеевич Маклецов и мещанки Клавдия Николаевна Тарасова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-76 файл 41 номер 93
Рождение ребёнка
23.02.1915 ст.
Дочь: Куранова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Куранова Евдокия Николаевна
Восприемники: мещане Адриан Васильевич Тарасов и Зиновия Степановна Мокеева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-87 файл 24 номер 43 Выдано 11/08/1955
Смерть
Неизвестно