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Куранов Михаил Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Куранов Иван Михайлович

Мать: Куранова Дарья Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 8 лет В семейном списке 1895 года 11 лет
Бракосочетание
06.02.1911 ст.

Жена: Куранова Евдокия Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Михаил Иванович Куранов - 26 лет Невеста: казачка Евдокия Николаевна Еримовская - 17 лет и 11 месяцев Поручители: мещане Иван Андреевич Афанасьев, Иван Степанович Мокеев, Василий Степано... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1912 ст.

Дочь: Куранова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Куранова Евдокия Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Пантелеймон Алексеевич Маклецов и мещанки Клавдия Николаевна Тарасова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-76 файл 41 номер 93
Рождение ребёнка
23.02.1915 ст.

Дочь: Куранова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Куранова Евдокия Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещане Адриан Васильевич Тарасов и Зиновия Степановна Мокеева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-87 файл 24 номер 43 Выдано 11/08/1955
Смерть
Неизвестно
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