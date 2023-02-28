Куранова Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
В семейном списке 1892 года 31 год В семейном списке 1895 года 35 лет
Бракосочетание
Около 1880
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Отец ребёнка: Куранов Иван Михайлович
В семейном списке 1892 года 9 лет В семейном списке 1895 года 13 лет
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Куранов Иван Михайлович
В семейном списке 1892 года 8 лет В семейном списке 1895 года 11 лет
Смерть
Неизвестно