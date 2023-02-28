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Куранова Дарья Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 31 год В семейном списке 1895 года 35 лет
Бракосочетание
Около 1880

Муж: Куранов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Сын: Куранов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Куранов Иван Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 9 лет В семейном списке 1895 года 13 лет
Рождение ребёнка
1883

Сын: Куранов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Куранов Иван Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 8 лет В семейном списке 1895 года 11 лет
Смерть
Неизвестно
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