Воинков Иван Григорьевич (Яудат)
Место рождения
Дата рождения14.03.1931
Дата смерти20.06.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1931
Отец: Калимуллин Габдулла (Григорий)
Мать: Калимуллина Хабибямал (Сахибямал - Соня) (Сахибямал - Соня) Галимулловна (Галимовна)
Рождение ребёнка
Около 1951
Дочь: Сима
Мать ребёнка: не указана
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
09.11.1953
Рождение ребёнка
02.08.1954
Дочь: Баранова Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Калимулина Володия (Лилия) Сафаровна
Развод
11.06.1960
Бракосочетание
13.06.1960
Жена: Воинкова Лидия Ивановна
Супруг(-а): Лидия Ивановна Воинкова
Рождение ребёнка
13.05.1962
Дочь: Маевская (семенова Воинкова) Гaлина Ивановна
Мать ребёнка: Воинкова Лидия Ивановна
Смерть
20.06.2004
Похороны
Неизвестно