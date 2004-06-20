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Воинков Иван Григорьевич (Яудат)

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Место рождения

Новокизганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.03.1931

Дата смерти

20.06.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1931

Отец: Калимуллин Габдулла (Григорий)

Мать: Калимуллина Хабибямал (Сахибямал - Соня) (Сахибямал - Соня) Галимулловна (Галимовна)

Новокизганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1951

Дочь: Сима

Мать ребёнка: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
09.11.1953

Жена: Калимулина Володия (Лилия) Сафаровна

Рождение ребёнка
02.08.1954

Дочь: Баранова Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Калимулина Володия (Лилия) Сафаровна

Развод
11.06.1960

Жена: Калимулина Володия (Лилия) Сафаровна

Бракосочетание
13.06.1960

Жена: Воинкова Лидия Ивановна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Супруг(-а): Лидия Ивановна Воинкова
Рождение ребёнка
13.05.1962

Дочь: Маевская (семенова Воинкова) Гaлина Ивановна

Мать ребёнка: Воинкова Лидия Ивановна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Смерть
20.06.2004
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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