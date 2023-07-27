Калимуллин Габдулла (Григорий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калимуллин Габдулла (Григорий)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1920

Сын: Калимулин Агля (Алексей)

Мать ребёнка: Калимуллина Хабибямал (Сахибямал - Соня) (Сахибямал - Соня) Галимулловна (Галимовна)

Рождение ребёнка
04.11.1926

Сын: Калимуллин Ибрагим Габдуллович

Мать ребёнка: Калимуллина Хабибямал (Сахибямал - Соня) (Сахибямал - Соня) Галимулловна (Галимовна)

Новокизганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1928

Дочь: Кашифа

Мать ребёнка: Калимуллина Хабибямал (Сахибямал - Соня) (Сахибямал - Соня) Галимулловна (Галимовна)

Новокизганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Сын: Калимулин Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Калимуллина Хабибямал (Сахибямал - Соня) (Сахибямал - Соня) Галимулловна (Галимовна)

Рождение ребёнка
04.11.1929

Дочь: Миниальфия Габидулловна

Мать ребёнка: Калимуллина Хабибямал (Сахибямал - Соня) (Сахибямал - Соня) Галимулловна (Галимовна)

Рождение ребёнка
14.03.1931

Сын: Воинков Иван Григорьевич (Яудат)

Мать ребёнка: Калимуллина Хабибямал (Сахибямал - Соня) (Сахибямал - Соня) Галимулловна (Галимовна)

Новокизганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калимуллина Хабибямал (Сахибямал - Соня) (Сахибямал - Соня) Галимулловна (Галимовна)

Работа или профессия
Неизвестно
в переписи 1917 - воин прип.
Смерть
Неизвестно
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