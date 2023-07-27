Калимуллин Габдулла (Григорий)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.05.1920
Рождение ребёнка
04.11.1926
Сын: Калимуллин Ибрагим Габдуллович
Мать ребёнка: Калимуллина Хабибямал (Сахибямал - Соня) (Сахибямал - Соня) Галимулловна (Галимовна)
Рождение ребёнка
08.04.1928
Дочь: Кашифа
Мать ребёнка: Калимуллина Хабибямал (Сахибямал - Соня) (Сахибямал - Соня) Галимулловна (Галимовна)
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
04.11.1929
Рождение ребёнка
14.03.1931
Сын: Воинков Иван Григорьевич (Яудат)
Мать ребёнка: Калимуллина Хабибямал (Сахибямал - Соня) (Сахибямал - Соня) Галимулловна (Галимовна)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
в переписи 1917 - воин прип.
Смерть
Неизвестно