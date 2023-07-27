Калимуллина (Калимуллина) Хабибямал (Сахибямал - Соня) (Сахибямал - Соня) Галимулловна (Галимовна)
Место рожденияБураевский район Башкирская ССР
Дата рождения10.10.1884
Дата смерти05.05.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.05.1920
Отец ребёнка: Калимуллин Габдулла (Григорий)
Рождение ребёнка
04.11.1926
Сын: Калимуллин Ибрагим Габдуллович
Отец ребёнка: Калимуллин Габдулла (Григорий)
Рождение ребёнка
08.04.1928
Дочь: Кашифа
Отец ребёнка: Калимуллин Габдулла (Григорий)
Рождение ребёнка
1928
Сын: Калимулин Борис Григорьевич
Отец ребёнка: Калимуллин Габдулла (Григорий)
Рождение ребёнка
04.11.1929
Дочь: Миниальфия Габидулловна
Отец ребёнка: Калимуллин Габдулла (Григорий)
Рождение ребёнка
14.03.1931
Сын: Воинков Иван Григорьевич (Яудат)
Отец ребёнка: Калимуллин Габдулла (Григорий)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.1974
Причина смерти: тромбоз сосудов головного мозга, атеросклеротический кардиосклероз, прогрессирующий атеросклероз аорты коронарных и мозговых сосудов.
Похороны
Неизвестно
Северное кладбище, участок 13