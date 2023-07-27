Калимуллина (Калимуллина) Хабибямал (Сахибямал - Соня) (Сахибямал - Соня) Галимулловна (Галимовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калимуллина (Калимуллина) Хабибямал (Сахибямал - Соня) (Сахибямал - Соня) Галимулловна (Галимовна)

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Место рождения

Бураевский район Башкирская ССР

Дата рождения

10.10.1884

Дата смерти

05.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бураевский район Башкирская ССР
Рождение ребёнка
10.05.1920

Сын: Калимулин Агля (Алексей)

Отец ребёнка: Калимуллин Габдулла (Григорий)

Рождение ребёнка
04.11.1926

Сын: Калимуллин Ибрагим Габдуллович

Отец ребёнка: Калимуллин Габдулла (Григорий)

Новокизганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1928

Дочь: Кашифа

Отец ребёнка: Калимуллин Габдулла (Григорий)

Новокизганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Сын: Калимулин Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Калимуллин Габдулла (Григорий)

Рождение ребёнка
04.11.1929

Дочь: Миниальфия Габидулловна

Отец ребёнка: Калимуллин Габдулла (Григорий)

Рождение ребёнка
14.03.1931

Сын: Воинков Иван Григорьевич (Яудат)

Отец ребёнка: Калимуллин Габдулла (Григорий)

Новокизганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калимуллин Габдулла (Григорий)

Смерть
05.05.1974
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Причина смерти: тромбоз сосудов головного мозга, атеросклеротический кардиосклероз, прогрессирующий атеросклероз аорты коронарных и мозговых сосудов.
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Северное кладбище, участок 13
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