Баранова (Калимулина) Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Калимулина) Юлия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1954

Дата смерти

02.09.2019

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1954

Отец: Воинков Иван Григорьевич (Яудат)

Мать: Калимулина Володия (Лилия) Сафаровна

Бракосочетание
11.10.1972

Муж: Баранов Юрий Георгиевич

Орджоникидзевский ЗАГС г.Свердловска
Рождение ребёнка
20.02.1973

Сын: Баранов Георгий Юрьевич

Отец ребёнка: Баранов Юрий Георгиевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
02.09.2019
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Причина смерти: желудочно-кишечное кровотечение неуточненное, тромбоцитопения неуточненная, агранулоцитоз.
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