Баранова (Калимулина) Юлия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1954
Дата смерти02.09.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1954
Бракосочетание
11.10.1972
Орджоникидзевский ЗАГС г.Свердловска
Рождение ребёнка
20.02.1973
Отец ребёнка: Баранов Юрий Георгиевич
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
02.09.2019
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Причина смерти: желудочно-кишечное кровотечение неуточненное, тромбоцитопения неуточненная, агранулоцитоз.