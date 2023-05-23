Лавриненко Пелагея Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавриненко Пелагея Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1890 и 1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1915

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лавриненко Иван Сергеевич

Россия, Приморский край, Михайловский р-н, п. Михайловка
Рождение ребёнка
12.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лавриненко Иван Сергеевич

Россия, Приморский край, Михайловский р-н, п. Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лавриненко Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лавриненко Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно