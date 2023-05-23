Лавриненко Пелагея Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1890 и 1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1915
Отец: Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1933
Россия, Приморский край, Михайловский р-н, п. Михайловка
Рождение ребёнка
12.06.1937
Россия, Приморский край, Михайловский р-н, п. Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно