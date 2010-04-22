Лавриненко Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1928
Дата смерти22.04.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Думенкова (Лавриненко) Татьяна Валентиновна
Мать ребёнка: Лавриненко Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
14.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лавриненко Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
01.11.1960
Дочь: Горохова (Лавриненко) Светлана Валентиновна
Мать ребёнка: Лавриненко Антонина Васильевна
Смерть
22.04.2010