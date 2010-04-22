Лавриненко Валентин Иванович 05.05.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лавриненко Валентин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1928

Дата смерти

22.04.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1928

Отец: Лавриненко Иван Сергеевич

Мать: Лавриненко (Крицкова) Пелагея Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лавриненко Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Думенкова (Лавриненко) Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: Лавриненко Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
14.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лавриненко Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
01.11.1960

Дочь: Горохова (Лавриненко) Светлана Валентиновна

Мать ребёнка: Лавриненко Антонина Васильевна

Смерть
22.04.2010

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