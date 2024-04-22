Воронов Борис Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1893
Сын: Воронов Василий Борисович
Мать ребёнка: Воронова Анастасия Афиногеновна
Место жительства
1893
Рождение ребёнка
26.04.1898
Сын: Воронов Василий Борисович
Мать ребёнка: Воронова Анастасия Афиногеновна
Близнец
Рождение ребёнка
26.04.1898
Сын: Воронов Николай Борисович
Мать ребёнка: Воронова Анастасия Афиногеновна
Близнец
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно