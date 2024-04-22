Воронов Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронов Борис Иванович

Место рождения

Славянск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1893

Сын: Воронов Василий Борисович

Мать ребёнка: Воронова Анастасия Афиногеновна

Место жительства
1893
Рождение ребёнка
26.04.1898

Сын: Воронов Василий Борисович

Мать ребёнка: Воронова Анастасия Афиногеновна

Близнец
Рождение ребёнка
26.04.1898

Сын: Воронов Николай Борисович

Мать ребёнка: Воронова Анастасия Афиногеновна

Близнец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Анастасия Афиногеновна

Смерть
Неизвестно
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