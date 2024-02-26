Воронова Анастасия Афиногеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.08.1893
Сын: Воронов Василий Борисович
Отец ребёнка: Воронов Борис Иванович
Место жительства
1893
Восприемник
26.07.1894
Рождение ребёнка
26.04.1898
Сын: Воронов Василий Борисович
Отец ребёнка: Воронов Борис Иванович
Близнец
Рождение ребёнка
26.04.1898
Сын: Воронов Николай Борисович
Отец ребёнка: Воронов Борис Иванович
Близнец
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно