Воронова Анастасия Афиногеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова Анастасия Афиногеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1893

Сын: Воронов Василий Борисович

Отец ребёнка: Воронов Борис Иванович

Место жительства
1893
Восприемник
26.07.1894
Рождение ребёнка
26.04.1898

Сын: Воронов Василий Борисович

Отец ребёнка: Воронов Борис Иванович

Близнец
Рождение ребёнка
26.04.1898

Сын: Воронов Николай Борисович

Отец ребёнка: Воронов Борис Иванович

Близнец
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Борис Иванович

Смерть
Неизвестно
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